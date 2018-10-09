Фонд Псковской областной библиотеки пополнился новыми изданиями
Фонд Псковской областной универсальной научной библиотеки пополнился на 65 новых изданий. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе учреждения, все эти книги совершенно разные по своей тематике.
Подарил новые книги библиотеке губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
– Из подаренных изданий одним из самых значимых для нас является многотомник святоотеческих поучений, сочинений святых отцов «Сокровищница духовной мудрости», – сообщили в учреждении.
Еще одно важное приобретение – «Атлас инвестиционных проектов в сфере туризма». В нем есть сведения о том, как можно улучшить ситуацию с туристской инфраструктурой.
Из всех переданных в библиотеку экземпляров маленьким и юным читателям подойдёт проиллюстрированная книга «Мальчишки на партизанских тропах» Марка Фрейдзона. Писатель даёт понять, как партизаны-школьники защищали Ленинградскую область, в состав которой тагда входил и наш регион.