Фонд Псковской областной библиотеки пополнился новыми изданиями

СЕГОДНЯ 14:13 2018-10-09T14:13:01+03:00

Фонд областной универсальной научной библиотеки получил 65 новых изданий, которые будут интересны как взрослым, так и детям. Фото: Псковская областная универсальная научная библиотека.

Посетители смогут почитать о сокровищницах духовной мудрости, мальчишках на партизанских тропах и многом другом.

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Фонд Псковской областной универсальной научной библиотеки пополнился на 65 новых изданий. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе учреждения, все эти книги совершенно разные по своей тематике.

Подарил новые книги библиотеке губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

– Из подаренных изданий одним из самых значимых для нас является многотомник святоотеческих поучений, сочинений святых отцов «Сокровищница духовной мудрости», – сообщили в учреждении.

Еще одно важное приобретение – «Атлас инвестиционных проектов в сфере туризма». В нем есть сведения о том, как можно улучшить ситуацию с туристской инфраструктурой.

Из всех переданных в библиотеку экземпляров маленьким и юным читателям подойдёт проиллюстрированная книга «Мальчишки на партизанских тропах» Марка Фрейдзона. Писатель даёт понять, как партизаны-школьники защищали Ленинградскую область, в состав которой тагда входил и наш регион.