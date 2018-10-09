В Пскове в Крестах с крыши жилого дома убрали ртуть

СЕГОДНЯ 14:53 2018-10-09T14:53:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пскове в микрорайоне Кресты с крыши одного из местных жилых домов силовики убрали лужицу ртути. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, этот переходный металл так раскатился шариками по площади кровли, что занял целых три квадратных метра.

– Сотрудники управления выдвинулись на место и уже собрали всю ртуть вместе с находящимся под ней грунтом. Так, опасного металла с грунтом получилось вынести с крыши на четыре килограмма. Но, на самом деле, количество ртути на той крыше было незначительное – сообщил Юрий Черепицкий.

Возможно, искать ответы на вопросы, когда на крышу жилого дома в Крестах попала ртуть, кто её туда принёс и зачем, будут сотрудники полиции и следователь. Помимо того, в ведомстве добавили также, что впервые на саму эту ртуть наткнулась бригада рабочих. Рабочие обнаружили такой опасный для жизни металл, когда ремонтировали в Крестах крышу дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пскове школьник пытался принести на уроки ртуть. Пока он шел, все вещество разлилось по портфелю.