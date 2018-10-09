В Псковской области стажируются специалисты социальной сферы из Тюмени
В Псковской области проходят стажировку социальные работники из Тюмени. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, стажеры знакомятся с деятельностью соцучреждений региона.
Курс стажировки продлится 5 дней в Псковском областном центре семьи. Цель их обучения - ознакомиться с тонкостями работы псковских специалистов. Местные работники поделятся своим опытом по общению с детьми-инвалидами и их семьями.
- В рамках программы тюменские специалисты посетят детские дома-интернаты для умственно-отсталых детей, центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения, центр социального обслуживания в Опочецком районе и другие суцучреждения, - сообщили в ведомстве.
КСТАТИ
Псковский областной центр семьи в 2016 году стал площадкой для стажировки Фонда поддержки детей, которые находятся в сложной жизненной ситуации.