2018-10-09T15:00:07+03:00
Общество

В Псковской области стажируются специалисты социальной сферы из Тюмени

Тюменские стажеры учатся в сопровождении семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Молодые специалисты из Тюмени проходят пятидневную стажировку в социальных учреждениях Пскова.Молодые специалисты из Тюмени проходят пятидневную стажировку в социальных учреждениях Пскова.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В Псковской области проходят стажировку социальные работники из Тюмени. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, стажеры знакомятся с деятельностью соцучреждений региона.

Курс стажировки продлится 5 дней в Псковском областном центре семьи. Цель их обучения - ознакомиться с тонкостями работы псковских специалистов. Местные работники поделятся своим опытом по общению с детьми-инвалидами и их семьями.

- В рамках программы тюменские специалисты посетят детские дома-интернаты для умственно-отсталых детей, центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения, центр социального обслуживания в Опочецком районе и другие суцучреждения, - сообщили в ведомстве.

КСТАТИ

Псковский областной центр семьи в 2016 году стал площадкой для стажировки Фонда поддержки детей, которые находятся в сложной жизненной ситуации.

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