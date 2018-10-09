В Псковской области предлагают штрафовать попрошаек
В Псковской области предлагают наказывать попрошайничество штрафом. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, такой законопроект уже внесли на рассмотрение.
– Сам штраф же будет варьироваться от пятисот до тысячи рублей, – сообщили в ведомстве.
Сейчас у предложения на очереди правовая экспертиза, потом его рассмотрит соответствующий комитет. После этого законопроект вынесут на сессию.
Кроме того, в ведомстве добавили, что с инициативой наказывать попрошаек рублём выступил парламентарий Псковского областного Собрания депутатов Андрей Корнев. В существующем региональном законе № 268 недостаточно раскрывается сама суть проблемы.
Поводом для такого привлечения к административной ответственности стали жалобы великолучан. Жители города на Ловати поведали, что у них около рынков и значимых инфраструктурных зданий асоциальные люди навязчиво просят денег