В Псковской области предлагают штрафовать попрошаек

СЕГОДНЯ 15:19 2018-10-09T15:19:21+03:00

В Великих Луках попрошайки активно требуют денег от горожан, что скоро может вылиться в поправки в законе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Если законопроект утвердят, штраф за попрошайничество составит от 500 до 1000 рублей

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В Псковской области предлагают наказывать попрошайничество штрафом. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, такой законопроект уже внесли на рассмотрение.

– Сам штраф же будет варьироваться от пятисот до тысячи рублей, – сообщили в ведомстве.

Сейчас у предложения на очереди правовая экспертиза, потом его рассмотрит соответствующий комитет. После этого законопроект вынесут на сессию.

Кроме того, в ведомстве добавили, что с инициативой наказывать попрошаек рублём выступил парламентарий Псковского областного Собрания депутатов Андрей Корнев. В существующем региональном законе № 268 недостаточно раскрывается сама суть проблемы.

Поводом для такого привлечения к административной ответственности стали жалобы великолучан. Жители города на Ловати поведали, что у них около рынков и значимых инфраструктурных зданий асоциальные люди навязчиво просят денег