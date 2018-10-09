Пскович пожаловался на «клубничку» в спектакле «Ревизор»

СЕГОДНЯ 15:31 2018-10-09T15:47:49+03:00

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На официальном интернет-ресурсе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова пользователь пожаловался на спектакль по пьесе «Ревизор», от режиссёра Петра Шерешевского. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», пскович Игорь Тезнёв пишет, что во второй половине постановки начинается «клубничка».

Интернет-юзер добавляет, что пришедшие на спектакль зрители увидели со сцены голую задницу и постельную сцену. В своём сообщении Игорь Тезнев обращается к Вере Васильевне (видимо, к заместителю губернатора Псковской области Вере Емельяновой) и просит цензурировать «фантазии» режиссёров.

Один из фрагментов спектакля "Ревизор", в котором изображается постельная сцена. Фото: Игорь Тезнёв.

Пользователь заключает, что если в отношении культурных мероприятий отсутствует внутренняя цензура, – то должна быть внешняя, от властей. Ответственного по проблеме, озвученной в жалобе, уже назначили. Им стала председатель Государственного комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева.