2018-10-09T15:47:49+03:00
Звезды

Пскович пожаловался на «клубничку» в спектакле «Ревизор»

Зрителя постановки смутила голая задница и постельная сцена
Раиса Семёнова
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Постановка "Ревизор", возмутившая некоторых псковичей, игралась на сцене Пушкинского драмтеатра.Постановка "Ревизор", возмутившая некоторых псковичей, игралась на сцене Пушкинского драмтеатра.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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На официальном интернет-ресурсе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова пользователь пожаловался на спектакль по пьесе «Ревизор», от режиссёра Петра Шерешевского. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», пскович Игорь Тезнёв пишет, что во второй половине постановки начинается «клубничка».

Интернет-юзер добавляет, что пришедшие на спектакль зрители увидели со сцены голую задницу и постельную сцену. В своём сообщении Игорь Тезнев обращается к Вере Васильевне (видимо, к заместителю губернатора Псковской области Вере Емельяновой) и просит цензурировать «фантазии» режиссёров.

Один из фрагментов спектакля "Ревизор", в котором изображается постельная сцена. Фото: Игорь Тезнёв.

Один из фрагментов спектакля "Ревизор", в котором изображается постельная сцена. Фото: Игорь Тезнёв.

Пользователь заключает, что если в отношении культурных мероприятий отсутствует внутренняя цензура, – то должна быть внешняя, от властей. Ответственного по проблеме, озвученной в жалобе, уже назначили. Им стала председатель Государственного комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева.

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