Псковской школе №17 присвоили имя братьев Молотковых

СЕГОДНЯ 16:02 2018-10-09T16:02:49+03:00

Ученики школы № 17 Пскова путем голосования выбрали имена героев для своего учебного учреждения. Фото: региональное отделение ОНФ.

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Псковская среднеобразовательная школа №17 удостоена имени братьев Молотковых. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе регионального исполкома ОНФ в Псковской области, братья Молотковы захоронены на территории микрорайона, где находится школа.

В рамках проекта народного фронта «Имя героя - школе», ученики и преподаватели сами выбирали имена знаменитых земляков. Дети изучали биографию выбранных героев и готовили презентации. Чье имя будет присвоено школе, выбирали путем голосования.

Информация о новом объекте в Псковской области пополнила карту сайта «Патриотические проекты ОНФ», - сообщили в ведомстве.

СПРАВКА «КП»

Анатолий (17 лет) и Валерий (14 лет) Молотковы во времена Второй мировой войны вели диверсионную деятельность, выводили из строя автомашины противника, резали шины велосипедов, похищали оружие и боеприпасы. В мае 1943 мальчиков схватили, около месяца фашисты пытали ребят, после чего расстреляли.