Псковской школе №17 присвоили имя братьев Молотковых
Псковская среднеобразовательная школа №17 удостоена имени братьев Молотковых. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе регионального исполкома ОНФ в Псковской области, братья Молотковы захоронены на территории микрорайона, где находится школа.
В рамках проекта народного фронта «Имя героя - школе», ученики и преподаватели сами выбирали имена знаменитых земляков. Дети изучали биографию выбранных героев и готовили презентации. Чье имя будет присвоено школе, выбирали путем голосования.
Информация о новом объекте в Псковской области пополнила карту сайта «Патриотические проекты ОНФ», - сообщили в ведомстве.
СПРАВКА «КП»
Анатолий (17 лет) и Валерий (14 лет) Молотковы во времена Второй мировой войны вели диверсионную деятельность, выводили из строя автомашины противника, резали шины велосипедов, похищали оружие и боеприпасы. В мае 1943 мальчиков схватили, около месяца фашисты пытали ребят, после чего расстреляли.