В Себежском районе задержали четырёх нелегальных мигрантов

СЕГОДНЯ 16:22 2018-10-09T16:22:14+03:00

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У деревни Посинь Себежского района силовики поймали четырёх нелегальных мигрантов. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Псковской области, двое мужчин и женщин из Юго-Восточной Азии пытались незаконно попасть в европейские страны. Сотрудники управления поймали нарушителей в двух километрах от границы.

– Предварительный допрос показал, что иностранцы приехали сюда из Москвы на автомобиле. У двоих из них нет документов, – сообщили в ведомстве.

Когда вину иностранцев докажут – их привлекут к уголовной ответственности и накажут лишением свободы до шести лет. Сейчас пограничники будут удерживать мигрантов до 48 часов: силовики детально выяснят, кем именно являются нарушители, как нелегалы добрались до Себежского района и почему эти иностранцы нарушили закон. Кроме того, в ведомстве отметили также, что выявить покушение на преступление у сотрудников получилось в рамках совместного с Латвией пограничного мероприятия «Кордон – 2018».