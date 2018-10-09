В суде признали сговор между поставщиками медицинских изделий для Псковской области

СЕГОДНЯ 17:33 2018-10-09T17:34:27+03:00

Девять миллионов рублей заплатят две компании за сговор при поставке в Псковскую область медицинских приспособлений. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Арбитражный суд Северо-Западного округа согласился с управлением федеральной антимонопольной службы, что поставщики медицинских изделий для Псковской области работали в сговоре. Эти нарушители – компании «Новамед» и «Псковмедресурс». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УФАС по Псковской области, с помощью такой договорённости две фирмы выиграли 31 аукцион с минимальным снижением стоимости. Общая сумма этих торгов – около 37 миллионов рублей.

– Заговорщики привлечены управлением к административной ответственности по части 2 статьи 14.32 кодекса административных правонарушений. Суммарный штраф – примерно девять миллионов рублей, – сообщили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что компании оспаривали решения управления. Заявители уверяли, что они – родственники, а между фирмами – договор на оказание управленческих услуг. Наличие документа обозначает, что одна компания владеет другой, а это позволяет уйти от ответственности за картельную деятельность.