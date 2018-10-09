Жительница Псковского района расквиталась с долгами мужа, чтобы продать земельный участок

СЕГОДНЯ 18:06 2018-10-09T18:06:34+03:00

Около четырехсот тысяч рублей заплатила супруга псковича, чтобы не лишится земельного участка. Фото: Анастасия ОСИПОВА

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В Псковском районе из-за долга в 387 тысяч рублей судебные приставы арестовали земельный участок. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе ведомства, задолженность мужчины выплатила его жена, в страхе потерять недвижимость.

Непутевый гражданин задолжал физическому лицу, не платил налоги, набрал кредитов. Постановления суда мужчина не выполнял. За все время пскович ни разу не заплатил по долгам.

Позже приставы выяснили, что у мужчины имеется земельный участок. На участке построен дом, есть баня и даже имеется гараж. На это имущество приставы наложили запрет на регистрационные действия.

К судебному приставу-исполнителю пришла супруга должника. Для снятия запрета женщина выплатила всю сумму, которую задолжал нерадивый супруг. Они в ближайшее время планировали продавать этот участок, а наложенный запрет усложнял это дело, поведала супруга.

Ограничения и запреты с земельного участка были сняты. Теперь супружеская чета ждет, когда их средства переведут взыскателям, а дело закроют.