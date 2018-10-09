В Псковской области начался чемпионат среди инвалидов «Абилимпикс»
В Псковской области стартовал третий чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов «Абилимпикс». В 2018 году в этом турнире, проходящем на пяти площадках в Пскове и Великих Луках, сойдутся примерно 60 человек. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, открытие состоялось в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. На церемонии выступили студенты псковских учебных учреждений.
– Участники турнира посоревнуются в 11 категориях. Поборются за то, кто лучший в медицинском и социальном уходе, бисероплетении, строительстве и укладке штукатурки, флористике, поварском, швейном, гончарном и других делах, – сообщили в ведомстве.
Судьями выступят работодатели. Победители регионального этапа отправятся в столицу, на четвёртый Национальный чемпионат.
СПРАВКА «КП»
С английского «Абилимпикс» – олимпиада возможностей. Соревнование проводится с 2016 года. Цель турнира – продвижение молодых специалистов на бирже труда.