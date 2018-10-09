Начался прием заявок на ежегодную премию Псковской области «Народное призвание»

СЕГОДНЯ 18:47 2018-10-09T18:47:53+03:00

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Начался прием заявок на премию Псковской области «Народное призвание - 2018». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» организаторы мероприятия, приниматься они будут до 5 декабря.

Любой желающий или организация, а также представители силовых структур или правовых ведомств могут принять участие в мероприятии. Для этого необходимо заполненный бланк заявки отправить на адрес: premiya@informpskov.ru.

«Народное призвание - 2018» в этом году ищет достойных жителей области для участия в номинациях: «открытие», «наша марка», «сервис», «лидер», «рекорд», «проступок», «талант», «призвание», «инициатива», «событие», «команда 2018».

За время проведения конкурса получили заслуженные награды около двухсот человек и коллективных объединений и стали счастливыми обладателями статуэток.

СПРАВКА «КП»

Об итогах премии «Народноое призвание - 2017» можно узнать здесь.