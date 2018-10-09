Начался прием заявок на ежегодную премию Псковской области «Народное призвание»
Начался прием заявок на премию Псковской области «Народное призвание - 2018». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» организаторы мероприятия, приниматься они будут до 5 декабря.
Любой желающий или организация, а также представители силовых структур или правовых ведомств могут принять участие в мероприятии. Для этого необходимо заполненный бланк заявки отправить на адрес: premiya@informpskov.ru.
«Народное призвание - 2018» в этом году ищет достойных жителей области для участия в номинациях: «открытие», «наша марка», «сервис», «лидер», «рекорд», «проступок», «талант», «призвание», «инициатива», «событие», «команда 2018».
За время проведения конкурса получили заслуженные награды около двухсот человек и коллективных объединений и стали счастливыми обладателями статуэток.
СПРАВКА «КП»
Об итогах премии «Народноое призвание - 2017» можно узнать здесь.