В Острове инспектор ДПС спас из горящей квартиры 88-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 09:35 2018-10-10T09:47:59+03:00

Александр Иванов ринулся в огонь, чтобы спасти бабушку, рискуя своей жизнью. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

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В Острове полицейский вынес из горящей квартиры дома № 38 на улице 25 октября 88-летнюю пенсионерку. Этот герой – инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Островскому району, лейтенант полиции Александр Анатольевич Иванов. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, предположительная причина возгорания, позволившая силовику проявить себя, – неисправность газового оборудования.

Инспектору ДПС удалось спасти пожилую женщину, поскольку он оказался в нужное время в нужном месте. Этот сотрудник патрулировал напротив дома, где произошёл пожар. Когда раздался газовый хлопок – Александр Иванов бросился на выручку: проник в горящую квартиру и выполз с пенсионеркой в подъезд.

Сотрудники скорой помощи доставили пенсионерку в Островскую межрайонную больницу. В муниципальном учреждении здравоохранения определили, что тело женщины обгорело примерно на 20%. Её состояние тяжёлое, но стабильное: на лице, руках и ногах – ожоги первой степени. Всё это случилось 6 октября.