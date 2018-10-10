В Острове инспектор ДПС спас из горящей квартиры 88-летнюю пенсионерку
В Острове полицейский вынес из горящей квартиры дома № 38 на улице 25 октября 88-летнюю пенсионерку. Этот герой – инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Островскому району, лейтенант полиции Александр Анатольевич Иванов. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, предположительная причина возгорания, позволившая силовику проявить себя, – неисправность газового оборудования.
Инспектору ДПС удалось спасти пожилую женщину, поскольку он оказался в нужное время в нужном месте. Этот сотрудник патрулировал напротив дома, где произошёл пожар. Когда раздался газовый хлопок – Александр Иванов бросился на выручку: проник в горящую квартиру и выполз с пенсионеркой в подъезд.
Сотрудники скорой помощи доставили пенсионерку в Островскую межрайонную больницу. В муниципальном учреждении здравоохранения определили, что тело женщины обгорело примерно на 20%. Её состояние тяжёлое, но стабильное: на лице, руках и ногах – ожоги первой степени. Всё это случилось 6 октября.
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