2018-10-10T11:00:32+03:00
Общество

В Пскове посол Латвии посетит предприятия и произнесёт приветственную речь

Представители Латвии и Псковской области обсудят перспективы за круглым столом
Алексей Назаров
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Латвийский посол Марис Риекстиньш приедет в Псков. Фото:Александрова Анастасия.Латвийский посол Марис Риекстиньш приедет в Псков. Фото:Александрова Анастасия.
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В Псков с бизнес-делегацией приедет посол Латвийской Республики в России Марис Риекстиньш. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Торгово-промышленной палаты (ТПП) Псковской области, это произойдёт уже 25 октября 2018 года. В планах у посла – посетить особую экономическую зону Моглино и различные предприятия. Перед этим пройдёт круглый стол Россия-Латвия «Новый взгляд на развитие бизнес сотрудничества и партнерства приграничных территорий».

– За круглым столом состоится приветствие, после которого значимые участники встречи выступят с речью, – сообщили в ведомстве.

Со стороны Псковской области на встрече выступят президент региональной ТПП Владимира Зубов, председателя регионального Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, генеральный директор особой экономической зоны «Моглино» Ольга Торбич.

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