В Пскове посол Латвии посетит предприятия и произнесёт приветственную речь

СЕГОДНЯ 10:37 2018-10-10T11:00:32+03:00

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В Псков с бизнес-делегацией приедет посол Латвийской Республики в России Марис Риекстиньш. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Торгово-промышленной палаты (ТПП) Псковской области, это произойдёт уже 25 октября 2018 года. В планах у посла – посетить особую экономическую зону Моглино и различные предприятия. Перед этим пройдёт круглый стол Россия-Латвия «Новый взгляд на развитие бизнес сотрудничества и партнерства приграничных территорий».

– За круглым столом состоится приветствие, после которого значимые участники встречи выступят с речью, – сообщили в ведомстве.

Со стороны Псковской области на встрече выступят президент региональной ТПП Владимира Зубов, председателя регионального Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, генеральный директор особой экономической зоны «Моглино» Ольга Торбич.