В администрации Псковской области произошли кадровые перестановки

СЕГОДНЯ 10:41 2018-10-10T10:41:53+03:00

Руководитель аппарата администрации теперь будет ратовать за Псковский регион в Москве

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание со своими заместителями. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, во время совещания обсудили кадровые перестановки.

В аппарате администрации сменился руководитель. Денис Гуляев пошел на повышение в столицу. Теперь Денис Рафисович будет ратовать за Псковский регион в Москве. Прежний руководитель займет пост главы представительства Псковской области при Правительстве Российской Федерации.

Место исполняющего обязанности руководителя аппарата займет Сергей Дмитриев. Сергей Сергеевич 28-летний уроженец Саратова. Молодой человек до этого момента работал в службе спасения в родном городе. Во время службы Сергей заработал знаки отличия, почетные грамоты МЧС, медали и другие ведомственные награды. С 2015 года был избран членом общественной палаты в МО «Города Саратова». Сергей также организовывал доставку гуманитарной помощи в Сирию.