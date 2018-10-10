2018-10-10T10:41:53+03:00
Общество

В администрации Псковской области произошли кадровые перестановки

Руководитель аппарата администрации теперь будет ратовать за Псковский регион в Москве
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
Комментарии: comments1
В администрации Псковской области произошли кадровые перестановки.В администрации Псковской области произошли кадровые перестановки.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
Изменить размер текста:

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание со своими заместителями. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, во время совещания обсудили кадровые перестановки.

В аппарате администрации сменился руководитель. Денис Гуляев пошел на повышение в столицу. Теперь Денис Рафисович будет ратовать за Псковский регион в Москве. Прежний руководитель займет пост главы представительства Псковской области при Правительстве Российской Федерации.

Место исполняющего обязанности руководителя аппарата займет Сергей Дмитриев. Сергей Сергеевич 28-летний уроженец Саратова. Молодой человек до этого момента работал в службе спасения в родном городе. Во время службы Сергей заработал знаки отличия, почетные грамоты МЧС, медали и другие ведомственные награды. С 2015 года был избран членом общественной палаты в МО «Города Саратова». Сергей также организовывал доставку гуманитарной помощи в Сирию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Великих Лук рассчитался по долгам после того, как приставы арестовали его банковский счет
В Псковской области наградят инспектора ДПС, спасшего из пожара пенсионерку
Великолучанин отправится в тюрьму из-за того, что напал на женщину с отверткой
Спасённую из пожара инспектором ДПС пенсионерку доставят на лечение в Псков
Великолукский завод не прошел антикоррупционную проверку прокуратуры
В Пскове посол Латвии посетит предприятия и произнесёт приветственную речь
В Острове инспектор ДПС спас из горящей квартиры 88-летнюю пенсионерку
Начался прием заявок на ежегодную премию Псковской области «Народное призвание»
В Псковской области начался чемпионат среди инвалидов «Абилимпикс»
Жительница Псковского района расквиталась с долгами мужа, чтобы продать земельный участок
В суде признали сговор между поставщиками медицинских изделий для Псковской области
В Себежском районе задержали четырёх нелегальных мигрантов
Псковской школе №17 присвоили имя братьев Молотковых
Пскович пожаловался на «клубничку» в спектакле «Ревизор»
В Псковской области предлагают штрафовать попрошаек
В Великих Луках мошенники пытались развести пенсионерку на 80 тыс. рублей
В Псковской области стажируются специалисты социальной сферы из Тюмени
В Пскове в Крестах с крыши жилого дома убрали ртуть
Фонд Псковской областной библиотеки пополнился новыми изданиями