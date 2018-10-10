Великолучанин отправится в тюрьму из-за того, что напал на женщину с отверткой

СЕГОДНЯ 12:15 2018-10-10T12:15:19+03:00

Великолучанин проведет два месяца в СИЗО, пока идет следствие. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Раньше мужчина уже был судим за разбойные нападения

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В Великих Луках на два месяца заключили под стражу мужчину, который совершил разбойное нападение. Как сообщил «Комсомольской правде - Псков» прокурор Великолукского района, такую меру пресечения попросил государственный обвинитель на время следствия.

Великолучанин пытался ограбить женщину 1980 года рождения. Обвиняемый требовал, чтобы потерпевшая отдала ему сумочку и мобильный телефон. При этом он угрожал потерпевшей отверткой.

Орудие угрозы мужчина пустил в ход, когда женщина не отдала свои вещи сразу. Злоумышленник ударил жертву восемь раз в область головы и шей. Великолучанке удалось убежать.

Сейчас женщине ничего не угрожает, ей была оказана медицинская помощь.

Нападавший оказался безработный 29-летний великолучанин, ранее уже имевший судимость за хищение чужого имущества.

- Великолукский районный суд поддержал требования обвинителей, - сообщил Юрий Чеботарев.