Великолучанин отправится в тюрьму из-за того, что напал на женщину с отверткой
В Великих Луках на два месяца заключили под стражу мужчину, который совершил разбойное нападение. Как сообщил «Комсомольской правде - Псков» прокурор Великолукского района, такую меру пресечения попросил государственный обвинитель на время следствия.
Великолучанин пытался ограбить женщину 1980 года рождения. Обвиняемый требовал, чтобы потерпевшая отдала ему сумочку и мобильный телефон. При этом он угрожал потерпевшей отверткой.
Орудие угрозы мужчина пустил в ход, когда женщина не отдала свои вещи сразу. Злоумышленник ударил жертву восемь раз в область головы и шей. Великолучанке удалось убежать.
Сейчас женщине ничего не угрожает, ей была оказана медицинская помощь.
Нападавший оказался безработный 29-летний великолучанин, ранее уже имевший судимость за хищение чужого имущества.
- Великолукский районный суд поддержал требования обвинителей, - сообщил Юрий Чеботарев.