2018-10-10T13:07:17+03:00
Общество

Житель Великих Лук рассчитался по долгам после того, как приставы арестовали его банковский счет

Мужчина накопил 17 штрафов ГИБДД и кредит
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Чтобы получить денежный перевод от родственников, великолучанин заплатил все долги.Чтобы получить денежный перевод от родственников, великолучанин заплатил все долги.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Великих Луках из-за долга в 35 тысяч рублей судебные приставы арестовали банковскую карту. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе ведомства, чтобы снять ограничения долг пришлось оплатить полностью.

Гражданин Великих Лук накопил 17 штрафов ГИБДД и не один из них не торопился оплатить. Также у мужчины был взят кредит, погашение которого совершалось нерегулярно. В связи с этим судебный пристав-исполнитель наложил арест на деньги мужчины, которые хранились в банке.

Сразу же после ареста банковской карты должник пришел «с поличным» в отдел судебных приставов. И оплатил все накопленные задолженности . Со слов мужчины, ему на карту в ближайшее время родственники должны перевести деньги, поэтому он долг и оплатил.

КСТАТИ

Управление федеральной службы судебных приставов по Псковской области напоминает гражданам о необходимости регулярно проверять себя на долги. На сайте ведомства можно узнать, числятся ли за вами какие-нибудь задолженности.

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