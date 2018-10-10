Житель Великих Лук рассчитался по долгам после того, как приставы арестовали его банковский счет

СЕГОДНЯ 13:06 2018-10-10T13:07:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Великих Луках из-за долга в 35 тысяч рублей судебные приставы арестовали банковскую карту. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе ведомства, чтобы снять ограничения долг пришлось оплатить полностью.

Гражданин Великих Лук накопил 17 штрафов ГИБДД и не один из них не торопился оплатить. Также у мужчины был взят кредит, погашение которого совершалось нерегулярно. В связи с этим судебный пристав-исполнитель наложил арест на деньги мужчины, которые хранились в банке.

Сразу же после ареста банковской карты должник пришел «с поличным» в отдел судебных приставов. И оплатил все накопленные задолженности . Со слов мужчины, ему на карту в ближайшее время родственники должны перевести деньги, поэтому он долг и оплатил.

КСТАТИ

Управление федеральной службы судебных приставов по Псковской области напоминает гражданам о необходимости регулярно проверять себя на долги. На сайте ведомства можно узнать, числятся ли за вами какие-нибудь задолженности.