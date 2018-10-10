Жителя Москвы осудят в Псковской области за использование фальшивых денег и хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 15:05 2018-10-10T15:05:32+03:00

Крупный штраф и тюремный срок грозит жителю Москвы за то, что он расплачивался в Пскове поддельными деньгами. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В Пскове суд рассмотрит уголовное дело москвича, которого обвиняют в хранении наркотиков и сбыте поддельных банкнот. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в прокуратуре областной столицы, подсудимый приехал из столицы России, чтобы постепенно сбыть фальшивые деньги.

Злоумышленник приобрел не менее 12 поддельных купюр через интернет. Фальшивки мужчина хранил у себя дома. После чего приехал из столицы в Псков. Где он и начал постепенно расплачиваться фальшивками в местных магазинах. В «Магните», в «Дикси» и в других точках злоумышленнику удалось «сплавить» не менее 7 фальшивых пятитысячных купюр.

Однако удача от обвиняемого отвернулась и в одном из магазинов продавец засомневалась в подлинности купюры. Она позвала директора магазина, чтобы проверить деньги. Преступник испугался и сбежал, оставив банковский билет на кассе.

Полиция поймала мужчину и во время обыска нашли еще 5 пятитысячных купюр. Кроме того, в его доме были найдены наркотики. Судя по переписке в социальной сети, мужчина планировал их сбыть в ближайшее время.