На «Живых уроках» в Псковской области побывало больше 7 тысяч школьников

СЕГОДНЯ 15:35 2018-10-10T15:57:24+03:00

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Более 7 тысяч школьников со всех уголков России и стран СНГ ознакомились с красотами Псковской области. Ребята посещали экскурсии по достопримечательным местам Псковского края. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, экскурсии проводятся в рамках федерального проекта «Живые уголки».

Образовательная программа «Живые уголки» проводится в соответствии со школьным курсом для учеников 1-11 классов. В рамках проекта дети посещают различные мероприятия, экскурсии, интерактивные занятия. Участвуют в квестах и мастер-классах. Города для экскурсий выбираются в зависимости от того, что проходят дети того или иного класса.

- Такая синергия образования и туризма позволяет с большим интересом усваивать школьную программу, - отметил начальник гос. управления образования Псковской области Александр Седунов.

СПРАВКА «КП»

Псковская область с 2017 года стала федеральной площадкой для детского туризма в северо-западном федеральном округе.