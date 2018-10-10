2018-10-10T15:59:43+03:00
Происшествия

Псковичка обокрала квартиру и дважды ударила своего сожителя ножом

В отношении женщины возбуждено уголовное дело
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Псковичке стало скучно, поэтому она украла телефон и пару раз ударила ножом сожителя, а теперь отправится в тюрьму.Псковичке стало скучно, поэтому она украла телефон и пару раз ударила ножом сожителя, а теперь отправится в тюрьму.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Суд Пскова рассмотрит уголовное дело жительницы обласной столицы, которую обвиняют в краже и в умышленном причинении вреда здоровью. Как сообщил «Комсомольской правде - Псков» городской прокуратуре, женщине грозит тюремный срок.

Обвиняемая со своими друзьями смотрели ЧМ по футболу. Когда женщине наскучило, она попыталась уснуть. Но из-за болельщицких криков приятелей сделать это не получилось. Тогда она решили сходить в гости к подруге.

В подъезде обвиняемая увидела соседа лежащего на пороге своей квартиры. Женщина не смогла его разбудить. И не придумав ничего лучше, она проникла в квартиру соседа и украла мобильный телефон.

После этого злоумышленница вернулась к друзьям, где находился ее сожитель. Обвиняемой не понравилось, что мужчина слишком много выпивает. Между ними разгорелся конфликт. В ходе драки женщина ударила своего сожителя ножом в живот. А после того, как он хотел выйти, нанесла ему еще один удар в область плеча.

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