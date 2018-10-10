Псковские пограничники не пропустили на территорию области контрабандные овощи и металлолом
Псковские пограничники не пустили на территорию Себежского района два автомобиля из Белоруссии. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в них пытались без документов провезти овощи и металлолом.
Оба инцидента произошли на границе с Белоруссией в районе деревни Лобок. Сначала пограничники остановили грузовичок на российских номерах. За рулем сидел 46-летний мужчина, а в кузове лежали овощи и фрукты весом 450 килограмм. Документов на них никаких не было. Весь груз для проверки направили в россельхознадзор.
Позже пограничники остановили грузовик. По документам, которые предоставил гражданин Белоруссии, в кузове лежали запчасти от грузовиков, внедорожников и крана. На деле там оказался лом черного металла, который мужчина хотел незаконно перевезти в Санкт-Петербург. Грузовик сопроводили на родину и передали белорусским правоохранительным органам.