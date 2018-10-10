В Псковскую область пытались ввести 100 килограмм ягод без документов
Сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз 100 килограмм клюквы без фитосанитарного сертификата. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе ведомства, товар транспортировался из Витебской области Республики Беларусь.
На российско-белорусской границе транспорт, перевозивший центнер ягод, не прошел фитосанитарный контрольный в пункте пропуска «Лобок». У перевозчика не оказалось важных документов на клюкву, а именно фитосанитарного сертификата, который подтверждает, что товар прошел карантинную проверку.
Без этого документа может оказаться, что ягоды в пищу употреблять опасно. Без сертификата продукция считается подкарантинной. Следовательно, ввоз товара на территорию России запрещен.
- В связи с этим возбуждено дело об административном правонарушении, - сообщили в ведомстве.
КСТАТИ
Недавно из Белоруссии уже пытались перевезти продукцию, без фитосанитарного сертификата. Около 857 тонн товара было возвращено обратно.