В Псковскую область пытались ввести 100 килограмм ягод без документов

СЕГОДНЯ 18:22 2018-10-10T18:22:11+03:00

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Сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз 100 килограмм клюквы без фитосанитарного сертификата. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе ведомства, товар транспортировался из Витебской области Республики Беларусь.

На российско-белорусской границе транспорт, перевозивший центнер ягод, не прошел фитосанитарный контрольный в пункте пропуска «Лобок». У перевозчика не оказалось важных документов на клюкву, а именно фитосанитарного сертификата, который подтверждает, что товар прошел карантинную проверку.

Без этого документа может оказаться, что ягоды в пищу употреблять опасно. Без сертификата продукция считается подкарантинной. Следовательно, ввоз товара на территорию России запрещен.

- В связи с этим возбуждено дело об административном правонарушении, - сообщили в ведомстве.

КСТАТИ

Недавно из Белоруссии уже пытались перевезти продукцию, без фитосанитарного сертификата. Около 857 тонн товара было возвращено обратно.