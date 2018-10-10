В свежем номере псковской «Комсомолки» вышел купон для регистрации на праздник «Маленький чемпион»

СЕГОДНЯ 18:42 2018-10-10T18:43:40+03:00

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В свежем номере газеты «Комсомольская правда - Псков» от 10 октября вышел купон для регистрации на семейный праздник «Меленький чемпион». Мероприятие пройдет 11 ноября в спортивном комплексе «Олимп».

Принять участие в забегах могут малыши в возрасте от шести месяцев до двух лет. Регистрация продлится до тех пор, пока не будут сформированы все 14 забегов. Но не только в забегах малышей можно будет получить призы.

На площадке праздника редакция «Комсомолки» проведет еще три конкурса. Смелые папы смогут проползти тридцать метров на четвереньках, чтобы определить самого быстрого. Команды могут принести с собой стенгазеты, которые мы поможем развесить на стенах, а так же прийти в костюмах и придумать оригинальные кричалки. Все это будет оценивать беспристрастное жюри.

КСТАТИ

Семейный праздник «Маленький чемпион» осенью 2018 года пройдет уже пятнадцатый раз. Кроме участников забегов, редакция «Комсомолки» ждет на празднике всех желающих.