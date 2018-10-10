«Псковская ГТС» завышала стоимость аренды каналов для кабелей

СЕГОДНЯ 18:58 2018-10-10T18:58:57+03:00

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Арбитражный суд Псковской области утвердил, что «Псковская ГТС» необоснованно завышала стоимость услуги. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УФАС по Псковской области, компания дорого брала за место для кабеля, проложенного от оператора до потребителя. По статье 14.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях организацию оштрафовали на 650 тысяч рублей. Сейчас «Псковская ГТС» должна пересчитать стоимость услуги так, чтобы цена соответствовала произведённым затратам.

– Компания нарушила 1 часть статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции» (№ 135-ФЗ от 26.07.2006), – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве отметили также, что в «Псковской ГТС» стоимость аренды участка кабельной канализации была гораздо выше потребовавшихся затрат. В одном канале такой канализации могли оказаться кабеля пяти пользователей, но пользователи платили так, будто это место для одного.