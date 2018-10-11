Житель Гдовского района оштрафован на 500 тысяч рублей за незаконное рыболовство

СЕГОДНЯ 09:50 2018-10-11T09:50:42+03:00

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Против жителя Гдова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ, незаконный вылов рыбы, причинивший особо крупный ущерб. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, виновного суд наказал в виде штрафа на общую сумму 500 тысяч рублей.

Выяснено, что 52-летний гдович в мае 2018 года рыбачил на Чудском озере, недалеко от деревни Сторожинец. Министерством сельского хозяйства РФ утверждено положение о запрете промышленной ловли судака и леща в акватории Чудского озера в период с 25 апреля по 15 июня. А обвиняемый как раз работает звеньевым в рыбопромысловой компании «Лиман». Следовательно, его рыбалка была промышленной.

Выловил мужчина 2 154 судака и 26 лещей с помощью 2 рыболовных заколов на лодке в местах нереста. Занимаясь уловом в неположенное время и в неположенном месте, рыбак причинил ущерб рыбным запасам страны на сумму более 539 тысяч рублей.

Походную лодку и заколы конфисковали. А мужчина должен выплатить штраф в размере 500 тысяч рубле.