В Великолукском районе сделали участок дороги «Горки – Иваново – Овсище – Сопки»

СЕГОДНЯ 10:15 2018-10-11T10:15:38+03:00

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В Великолукском районе отремонтировали автотрассу регионального значения «Горки – Иваново – Овсище – Сопки». Длина приведённого в порядок участка этой дороги – полтора километра. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе администрации Великолукского района, рабочие отфрезеровали асфальтобетонное покрытие, а также выравнивающий слой.

– Дорожники сделали прочные обочины из щебёночно-песчаной смеси, верхний слой покрытия, поставили все дорожные знаки и сигнальные столбы, – сообщили в ведомстве.

Ремонтировали дорогу около двух недель. Кроме того, в ведомстве отметили также, что сейчас рабочие делают другую автотрассу регионального значения – «Степанково – Крутовраг». Длина реконструируемого участка – около пяти километров. Дорожники делают поребрик, подходы и освещение на остановках, а на проезжей части – щебневое основание. Помимо этого, собираются привести в порядок нижний слой асфальтобетонного покрытия.