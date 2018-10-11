В Великих Луках юноша пытался убить подростка из-за девушки

СЕГОДНЯ 11:03 2018-10-11T11:03:47+03:00

Парень из Пустошки чуть не убил подростка из Великих Лук, за что теперь находится под стражей. Фото: Тимур ХАНОВ

Чтобы разобраться с кем пойдет виновница конфликта, в ход пошел нож

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В Великих Луках арестовали молодого человека, который пытался убить несовершеннолетнего. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета РФ по Псковской области, на злоумышленника завели уголовное дело.

Вечером 6 октября полицейским поступила информация о том, что в местную больницу поступил подросток с множественными ножевыми ранениями. В связи с этим великолукский следственный отдел возбудил уголовное дело по покушению на убийство.

Сотрудники выяснили, что покушение совершил 18-летний житель Пустошки. Молодой человек агрессивно выяснял отношения с 17-летний соперником. Причиной этому стала девушку, чьё внимание не поделили парни. В ходе разборки обвиняемый ударил несколько раз потерпевшего ножом. К счастью, ему не удалось довести преступление до конца.

- Юноша заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в ведомстве.