2018-10-11T11:03:47+03:00
Происшествия

В Великих Луках юноша пытался убить подростка из-за девушки

Чтобы разобраться с кем пойдет виновница конфликта, в ход пошел нож
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Парень из Пустошки чуть не убил подростка из Великих Лук, за что теперь находится под стражей.Парень из Пустошки чуть не убил подростка из Великих Лук, за что теперь находится под стражей.Фото: Тимур ХАНОВ
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В Великих Луках арестовали молодого человека, который пытался убить несовершеннолетнего. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета РФ по Псковской области, на злоумышленника завели уголовное дело.

Вечером 6 октября полицейским поступила информация о том, что в местную больницу поступил подросток с множественными ножевыми ранениями. В связи с этим великолукский следственный отдел возбудил уголовное дело по покушению на убийство.

Сотрудники выяснили, что покушение совершил 18-летний житель Пустошки. Молодой человек агрессивно выяснял отношения с 17-летний соперником. Причиной этому стала девушку, чьё внимание не поделили парни. В ходе разборки обвиняемый ударил несколько раз потерпевшего ножом. К счастью, ему не удалось довести преступление до конца.

- Юноша заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в ведомстве.

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