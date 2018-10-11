В Пскове росгвардейцы задержали двух похитителей еды

СЕГОДНЯ 12:35 2018-10-11T12:35:59+03:00

Попытки украсть еду привели двух псковичей в полицейский участок. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Пскове двух воришек. Они пытались украсть еду. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, задержанных передали в руки правоохранительных органов.

В торговом зале магазина на улице Некрасова внимание продавцов привлек подозрительный покупатель. Продавцы нажали на кнопку тревожной сигнализации. Через некоторое время прибыли сотрудники вневедомственной охраны и задержали воришку. Им оказался 45-летний мужчина.

Спустя несколько часов поступил еще один тревожный сигнал из другого охраняемого объекта. В магазине на Октябрьском проспекте задержали 34-летнего мужчину. Пскович хотел забрать несколько плиток шоколада.

Теперь злоумышленникам придется объяснять полицейским зачем они пытались украсть еду из магазинов. Псковичей, скорее всего, ждет административное наказание.