В Пскове обнаружились фальшивые деньги

СЕГОДНЯ 13:35 2018-10-11T13:35:15+03:00

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В одном из финансовых учреждений Пскова найдены поддельные банкноты. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по данному факту. Ведомства ведут проверки.

Подделками оказались две банкноты номиналом в 5 тысяч рублей и две банкноты номиналом в тысячу рублей. ТКроме этого сотрудники недавно обнаружили поддельную купюру достоинством в сто долларов.

Полиция просит внимательно осматривать купюры тех граждан, которые работают непосредственно с деньгами. Ведомства рекомендуют использовать специальное оборудование для проверки подлинности банкнот.

КОНКРЕТНО

Если возникли сомнения в подлинности купюры, не нужно ею расплачиваться или иным способом избавляться от нее. За это могут привлечь к уголовной ответственности. Нужно незамедлительно отправиться с ней в полицию и подробно рассказать где и при каких обстоятельствах она нашлась.