2018-10-11T13:45:43+03:00
Происшествия

Житель Себежского района получил условный срок за избиение пенсионера

Срок наказания - два года
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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За избиение соседа житель Себежского района отделался условным сроком.За избиение соседа житель Себежского района отделался условным сроком.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Себежский районный суд вынес решение по делу об избиении пенсионера. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по псковской области, на скамье подсудимых оказался 34-летний пскович..

Как стало известно следователям, инцидент произошел в поселке Идрица. Между хозяевами двух домов произошла ссора. Злоумышленника возмутило вызывающее поведение соседа, который был в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта обвиняемый не выдержал и пустил в ход первый, попавшийся под руку, предмет. Им оказалась палка. Обвиняемый, вероятно, не рассчитал свои силы, так как пострадавшему понадобилась медицинская помощь. Пенсионера лет доставили в больницу с телесными повреждениями.

После окончания следствия дело передали в суд, где и вынесли итоговый вердикт. Злоумышленника наказали двухлетним условным сроком.

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