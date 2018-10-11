2018-10-11T14:36:41+03:00
Общество

Псковский аэропорт назовут именем великого соотечественника

Воздушная гавань попала в число 45 аэропортов, которые получат новые названия
Владимир Кольцов@KP_PSKOV
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Псковский аэропорт получит новое название.Псковский аэропорт получит новое название.Фото: Владимир Кольцов
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Аэропорт Пскова назовут именем великого соотечественника. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» организаторы проекта «Великие имена России», наравне с ним переименуют еще 44 аэропорта, три из которых находятся в Москве.

Как отметил секретарь общественной палаты Российской Федерации, регионы сами будут выбирать имена великих деятелей. Для этого в Пскове 12 октября пройдет круглый стол.

До 21 октября должен быть сформирован список претендентов. Несколько дней будет на окончательное составление списков, а с 29 октября начнутся социологические опросы. До 7 ноября в каждом регионе сформируется тройка лидеров.

Инициативу митрополита Псковского и Порховского Тихона о присвоении аэропортам имен политиков в общественной палате России не поддержали.

КОНКРЕТНО

Финальное голосование пройдет с 8 по 30 ноября. Чтобы провести голосование привлекут на помощь волонтеров.

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