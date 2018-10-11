Псковский аэропорт назовут именем великого соотечественника
Аэропорт Пскова назовут именем великого соотечественника. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» организаторы проекта «Великие имена России», наравне с ним переименуют еще 44 аэропорта, три из которых находятся в Москве.
Как отметил секретарь общественной палаты Российской Федерации, регионы сами будут выбирать имена великих деятелей. Для этого в Пскове 12 октября пройдет круглый стол.
До 21 октября должен быть сформирован список претендентов. Несколько дней будет на окончательное составление списков, а с 29 октября начнутся социологические опросы. До 7 ноября в каждом регионе сформируется тройка лидеров.
Инициативу митрополита Псковского и Порховского Тихона о присвоении аэропортам имен политиков в общественной палате России не поддержали.
КОНКРЕТНО
Финальное голосование пройдет с 8 по 30 ноября. Чтобы провести голосование привлекут на помощь волонтеров.