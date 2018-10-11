Псковичу вынесен приговор за избиение пенсионерки

СЕГОДНЯ 15:27 2018-10-11T15:27:07+03:00

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Псковский суд признал псковича виновным за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Как сообщил «Комсомольской правде - Псков» прокурор города, старший советник юстиции Александр Григорьев, обвиняемый получил условный срок лишения свободы на 2 года с испытательным сроком на 3,5 года.

Мужчина обвинялся в избиении пенсионерки 1941 года рождения. Как стало известно следствию, обвиняемый находился в гостях, где все и произошло. После большого количествау спиртного мужчина начал вести себя неадекватно. Его шумное поведение разбудило старушку, которая была в соседней комнате. Проснувшись, пенсионерка сделала мужчине замечание и попросила уйти из квартиры.

Обвиняемый схватил старушку за волосы и потянул ее к полу, отчего она упала. Злоумышленник три раза ударил пенсионерку головой об пол. Этого ему показалось мало. Он продолжил избивать старушку ногами.

Потерпевшую доставили в больницу. Из-за полученных травм головы, женщине экстренно сделали операцию по трепанации черепа.