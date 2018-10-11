В Великих Луках поймали похитителя женской сумочки

СЕГОДНЯ 15:54 2018-10-11T15:54:46+03:00

С августа по октябрь 2018 года у женщины стащили сначала телефон, потом - сумку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У потерпевшей похищают вещи второй раз за два месяца

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В Великих Луках стражи порядка отыскали вора, укравшего у 50-летней местной жительницы дамскую сумочку. В сумке лежали косметика и деньги на общую сумму 500 рублей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, этим злоумышленником оказался безработный 19-летний юноша.

– Некоторую часть из тех предметов, что лежали в сумочке, сотрудники полиции уже обнаружили у этого молодого человека и забрали, – сообщили в ведомстве.

Само же преступление произошло 7 октября. Молодой человек стащил сумку, когда был в гостях у потерпевшей. Кроме того, в ведомстве отметили также, что из-за невнимательности у великолучанки уже второй раз за два месяца похищают вещи. Инцидент случился в августе 2018 года, когда женщина забыла собственный мобильник на прилавке, прямо на рынке, откуда телефон быстро стащили. Тогда сотрудники полиции обнаружили и изъяли мобильное устройство у 66-летней пенсионерки.