Псковичам предлагают стать «Лидерами России»

СЕГОДНЯ 15:57 2018-10-11T15:57:59+03:00

Раньше псковичам уже удавалось пробиться в финальную часть конкурса. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Изменить размер текста: A A

Псковичи могут принять участие в участие в конкурсе управленцев «Лидеры России». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, это уникальный шанс для молодых людей попасть в кадровый резерв президента России.

Прием заявок продлится 10 по 24 октября. Основные требования к кандидатам – возраст от 25 до 55 лет. Подать заявку можно, даже если не проживаешь постоянно в России. Только придется доказать свое владение русским языком.

Кадровый резерв это не предел мечтаний для конкурсантов. Задания для соревнований будут придумывать 20 компаний-партнеров. Лучшие участники могут оказаться в их штате.

Финал состоится в марте 2019 года. До этого участникам придется пройти заочный этап, региональный полуфинал и только после этого отправятся в Москву на заключительные испытания.

КСТАТИ

Два победителя прошлых лет уже возглавляют Ямало-Ненецкий автономный округ и Амурскую область.