2018-10-11T17:03:57+03:00
Общество

Мечтающих о новоселье псковичей приглашают в Тур по новостройкам улиц Балтийской и Завеличенской

Новенькие 5 и 15-этажные дома распахнут свои двери гостям
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Новостройки на дальнем Завеличье покажут псковичам 20 октября. Фото: компания "Псковжилстрой".Новостройки на дальнем Завеличье покажут псковичам 20 октября. Фото: компания "Псковжилстрой".
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Жителей Пскова приглашают отправиться в путешествие по новостройкам города. Увидеть своими глазами, из каких материалов возводят дома, какова планировка квартир в них, разузнать о планах застройки и благоустройства прилегающих участков – такая возможность есть у участников Тура по новостройкам.

На этот раз «Комсомольская правда – Псков» приглашает в поездку к домам ОАО «Псковжилстрой». Посмотрим внимательно на карту – в рамках Тура потенциальные новоселы побывают на Дальнем Завеличье. Мы смотрим дома 4 и 6 на улице Завеличенской и 1 и 1а – на Балтийской.

В первом случае речь идет о пятиэтажках. Во втором случае – о пятнадцатиэтажных домах, Они находятся рядом с новенькой школой и Ледовым дворцом.

Встречать участников Тура будут представители компании, они с удовольствием ответят на все вопросы.

КОНКРЕТНО

Тур по новостройкам состоится 20 октября.

Отъезд от редакции «Комсомольской правды – Псков» (улица Пароменская, д, 21/33) в 11:00.

Запись в поездку по телефону (8112) 702-042.

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