2018-10-11T17:27:44+03:00
Общество

В Пскове заместителем начальника управления городского хозяйства стал Антон Ляугминас

Нового заместителя представили на встрече с управляющими компаниями
Алексей Назаров
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У начальника УГХ Пскова новый заместитель - Антон Ляугминас.У начальника УГХ Пскова новый заместитель - Антон Ляугминас.Фото: Пресс-служба администрации Пскова
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В Пскове сменился заместитель начальника управления городского хозяйства (УГХ). Теперь эту должность занимает Антон Ляугминас. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Пскова, глава муниципальной администрации Александр Братчиков представил новоиспечённого заместителя УГХ во время встречи с представителями от управляющих организаций. Сама же эта встреча состоялась 11 октября.

– После представления нового заместителя, собравшиеся обсудили итоги отопительного сезона, но ключевой темой совещания с компаниями была уборка мусора с начала 2019 года, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве отметили также, что на встрече собравшиеся затронули такие пока неразрешённые вопросы, как заключения договоров, уборка частного сектора, стоимость тарифов с января 2019 года. Возможно, договоры по наведению порядка будут заключаться и с управляющими компаниями, а также с самими псковичами.

КСТАТИ

Недавно эту должность покинул Дмитрий Таратынов.

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