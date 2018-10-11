В Пскове заместителем начальника управления городского хозяйства стал Антон Ляугминас

СЕГОДНЯ 17:27 2018-10-11T17:27:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пскове сменился заместитель начальника управления городского хозяйства (УГХ). Теперь эту должность занимает Антон Ляугминас. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Пскова, глава муниципальной администрации Александр Братчиков представил новоиспечённого заместителя УГХ во время встречи с представителями от управляющих организаций. Сама же эта встреча состоялась 11 октября.

– После представления нового заместителя, собравшиеся обсудили итоги отопительного сезона, но ключевой темой совещания с компаниями была уборка мусора с начала 2019 года, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве отметили также, что на встрече собравшиеся затронули такие пока неразрешённые вопросы, как заключения договоров, уборка частного сектора, стоимость тарифов с января 2019 года. Возможно, договоры по наведению порядка будут заключаться и с управляющими компаниями, а также с самими псковичами.

КСТАТИ

Недавно эту должность покинул Дмитрий Таратынов.