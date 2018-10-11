Приставы арестовали гостиницу в Пскове за долги владельца

СЕГОДНЯ 17:36 2018-10-11T17:36:38+03:00

Почти шесть миллионов рублей псковичка задолжала банку и может лишиться гостиницы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Против жительницы Пскова возбудили исполнительное производство за долг почти в 6 миллионов рублей. А также наложили арест на земельный участок, который принадлежит гражданке. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления судебных приставов по Псковской области, земельный участок оценили на сумму долга.

Гражданка задолжала по кредитам. Сотрудники ведомства установили, что гражданка является владельцем участка, на котором стоит гостиница. А это единственное имущество, которое может покрыть сумму долга банку.

На земельный участок, а вместе с ним и на гостиницу наложили арест. Находящееся на территории участка имущество описали. Если в течение определенного времени гражданка не успеет выплатить все сумму взыскателям, то ее имущество выставят на публичные торги.

КСТАТИ

Служба судебных приставов просит граждан заранее узнавать о своих долгах. Это можно сделать на официальном сайте ведомства и через «Банк данных исполнительных производств».