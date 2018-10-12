В Красногородском районе из пожара спасли 8 детей

СЕГОДНЯ 09:36 2018-10-12T09:36:07+03:00

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В деревне Кресты Пограничной волости Красногородского района из пожара удалось спасти 11 человек. Среди них – восемь детей. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правде – Псков» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, горел один из жилых домом. В здании проживала многодетная семья. Предположительная причина возгорания – детская шалость.

– Выгорела по всей площади одна из комнат. Удалось же спасти от пламени сам жилой дом, надворную постройку, – сообщил Юрий Черепицкий.

На место происшествия выехали три автоцистерны из пожарно-спасательной части № 14. Тушили же пожар шесть человек. Сотрудникам части использовали воду из водоёма, находящегося в 200 метрах от горящего здания. Кроме того, в ведомстве отметили также, что такой несчастный случай произошёл вечером 11 октября. А ночью 12 октября жилой дом горел в деревне Чертёново Чихачёвской волости Бежаницкого района. На этом пожаре пострадавших тоже нет.