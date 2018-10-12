2018-10-12T10:23:09+03:00
Происшествия

В Порхове в пожаре погибла пенсионерка

Причиной возгорания могло быть нарушение норм пожарной безопасности при установке печи
Раиса Семёнова
Поделиться:
Прогорел участок у одной из дверей, пол.Прогорел участок у одной из дверей, пол.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

В Порхове в доме № 6 по улице Садовый тупик произошёл пожар. В загоревшемся здании погибла 83-летняя пенсионерка. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, прогорел участок у межкомнатной двери, есть прогар в полу. В ведомстве предполагают, что причиной возгорания послужило нарушение правил противопожарной безопасности при использовании печи.

– Сотрудники пожарно-спасательной части № 25 приехали на двух автоцистернах. Для тушения задействовали пять человек, – сообщил Юрий Черепицкий.

Помимо этого, в ведомстве добавили также, что происшествие случилось вечером 11 октября. В этот же день в деревне Кресты, что в Пограничной полости Красногородского района, из горящего жилого дома шесть сотрудников пожарно-спасательной части № 14 вывели 11 человек, среди которых – восемь детей. В этом здании проживала многодетная семья. Предположительная причина пожара считают шалость ребёнка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красногородском районе будут судить алкоголика, пропившего велосипед несовершеннолетнего сына
В Пскове закроют автодвижение по улице Гражданской и между улицами Яна Фабрициуса и Спортивной
В Великих луках поймали подозреваемую в нападении с ножом
В Новосокольническом районе женщине, напрасно платившей за ЖКХ, вернули деньги
Смелые папы могут зарегистрироваться на забег в рамках псковского фестиваля «Маленький чемпион»
В Пскове руководитель предприятия скрыл финансы, чтобы не платить налоги
В Красногородском районе из пожара спасли 8 детей
Участницы конкурса красоты «Мисс Псков - 2018» позировали в цветном дыме
Приставы арестовали гостиницу в Пскове за долги владельца
В Пскове заместителем начальника управления городского хозяйства стал Антон Ляугминас
Мечтающих о новоселье псковичей приглашают в Тур по новостройкам улиц Балтийской и Завеличенской