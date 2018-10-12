В Порхове в пожаре погибла пенсионерка

СЕГОДНЯ 10:22 2018-10-12T10:23:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Порхове в доме № 6 по улице Садовый тупик произошёл пожар. В загоревшемся здании погибла 83-летняя пенсионерка. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, прогорел участок у межкомнатной двери, есть прогар в полу. В ведомстве предполагают, что причиной возгорания послужило нарушение правил противопожарной безопасности при использовании печи.

– Сотрудники пожарно-спасательной части № 25 приехали на двух автоцистернах. Для тушения задействовали пять человек, – сообщил Юрий Черепицкий.

Помимо этого, в ведомстве добавили также, что происшествие случилось вечером 11 октября. В этот же день в деревне Кресты, что в Пограничной полости Красногородского района, из горящего жилого дома шесть сотрудников пожарно-спасательной части № 14 вывели 11 человек, среди которых – восемь детей. В этом здании проживала многодетная семья. Предположительная причина пожара считают шалость ребёнка.