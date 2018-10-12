В Пскове руководитель предприятия скрыл финансы, чтобы не платить налоги

СЕГОДНЯ 11:13 2018-10-12T11:13:36+03:00

Начальник предприятия может получить до 7 лет тюрьмы. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В Пскове прокуратура признала руководителя одной из местных организаций виновным. Его дело передали в Псковский суд для вынесения приговора. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, мужчина обвиняется в сокрытии денежных средств предприятия.

Это псковское предприятие имело задолженность по налогам. Средства, с которых должны были взыскать долг, скрывал руководить этой организации. Начальник отправлял распорядительные письма руководству предприятия. По текстам этих писем, организация оплачивала расходы предприятия, однако, деньги на его счета не поступали.

В ведомстве также отметили, что общая сумма долга, которую должны были взимать с предприятия, составляет более 40 миллионов рублей.

Сейчас мужчине предъявили обвинение по части 2 статьи 199.2. Уголовного Кодекса Российской Федерации (сокрытие финансов, за счет которых должен был оплачиваться долг предприятия). За совершенное преступление руководителю грозит лишение свободы до 7 лет.