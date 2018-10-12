Смелые папы могут зарегистрироваться на забег в рамках псковского фестиваля «Маленький чемпион»

СЕГОДНЯ 11:29 2018-10-12T11:30:15+03:00

Смелые папы выйдут на старт всего лишь второй раз в истории фестиваля "Маленький чемпион". Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

К участию допускаются только 12 зарегистрировавшихся глав семейств, чьи дети участвуют в забегах ползунков

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«Комсомольская правда – Псков» начала регистрацию на забеги пап. Двенадцать глав семейств проползут дистанцию на четвереньках на пятнадцатом празднике «Маленький чемпион – осень 2018».

По сравнению с весенним забегом, в этот раз смелым папам придется проползти тридцать метров, а не десять. Попутно им придется нести с собой предмет. Поскольку беговая дорожка всего десять метров, то придется сползать туда, сюда и обратно.

Забег глав семейств проводится редакцией на семейном празднике всего второй раз, но пользуется очень большой популярностью.

КОНКРЕТНО

Количество участников конкурса «Самый смелый папа» - 12. Зарегистрироваться на забеги необходимо через определенную форму, которая расположена на стене официальной группы «Маленького чемпиона» в социальной сети «Вконтакте». Родители малышей выйдут на старт после всех детских забегов.

Количество мест строго ограничено.