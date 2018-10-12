2018-10-12T12:28:22+03:00
Происшествия

В Великих луках поймали подозреваемую в нападении с ножом

Пострадавшего пырнули в грудную клетку, и он сейчас в больнице
Алексей Назаров
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По версии следствия, нападавшая и пострадавший - сожители.По версии следствия, нападавшая и пострадавший - сожители.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Великих Луках сотрудники полиции вычислили по горячим следам и задержали женщину, подозреваемую в нападении с ножом. Предполагаемая 34-летняя нарушительница – безработная, ранее судимая. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пострадавший, 41-летний местный житель, сейчас восстанавливается в больнице. Этого мужчину ранили ножом прямо в грудную клетку.

– Если вину докажут, женщину привлекут к уголовной ответственности по части 2 статьи 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве отметили также, что само нападение произошло 11 октября. Расследование показало, что в тот день в жилом здании на переулке Некрасова сожители, а именно подозреваемая и пострадавший, поссорились. В результате конфликта женщина не смогла сдержать эмоций и пырнула своего соседа по квартире.

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