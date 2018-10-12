2018-10-12T13:01:28+03:00
Общество

В Пскове закроют автодвижение по улице Гражданской и между улицами Яна Фабрициуса и Спортивной

По участкам нельзя будет ездить, пока рабочие не закончат чинить дорогу
Раиса Семёнова
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Ограничение не будет действовать на городские автобусы.Ограничение не будет действовать на городские автобусы.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В Пскове 13 и 14 октября для автомобилей на какое-то время перекроют движение. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в эти два дня нельзя будет ездить по улице Гражданской, а также на участке дороги от улицы Яна Фабрициуса до улицы Спортивной. Примечательно, что для городских автобусов такие ограничительные меры действовать не будут.

– Движение временно закроют, поскольку рабочие будут ремонтировать дороги, – сообщили в ведомстве.

В дни, когда состояние дорожных участков приводят в порядок, движение будут ограничивать специальные временные дорожные знаки. Помимо этого, в ведомстве отметили также, что из-за таких работ перемещаться на транспорте по обозначенным улицам, возможно, будет проблематично. Сотрудники ведомства призывают псковичей и гостей областной столицы отнестись к сложившейся ситуации с пониманием, а также заранее думать о том, как передвигаться по Пскову.

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