В Красногородском районе будут судить алкоголика, пропившего велосипед несовершеннолетнего сына

СЕГОДНЯ 13:33 2018-10-12T13:33:00+03:00

Чтобы выпить, нарушитель продал этот велосипед, стоимостью примерно семь тысяч рублей, всего за тысячу. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В Красногородском районе Пыталовский районный суд решит судьбу местного жителя, пропившего велосипед собственного несовершеннолетнего сына. Как рассказали «Комсомольской правде» в прокуратуре Красногородского района, этого нерадивого отца уже привлекли к уголовной ответственности.

– По части 2 статьи 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации («Присвоение или растрата»), этот мужчина может получить тюремный срок до пяти лет лишения свободы, – сообщили в ведомстве.

Помимо того, в ведомстве отметили также, что в органы правопорядка заявила на мужчину мать несовершеннолетнего. Женщина сообщила силовикам, что летом ребёнок торговал собранными дикорастущими ягодами, на деньги с которых и купил велосипед почти за семь тысяч рублей. Спустя какое-то время отец поехал на этом велосипеде выпивать спиртное к приятелю. Однако вскоре деньги кончи-лись, – и мужчина продал транспорт сына за тысячу рублей, чтобы продолжить застолье.