2018-10-12T14:57:10+03:00
Происшествия

В Пскове при столкновении двух машин пострадала женщина

Авария произошла на пересечении улиц Индустриальной и Инженерной
Виталий Суриков
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ДТП произошло из-за того, что одна машина не пропустила другую.ДТП произошло из-за того, что одна машина не пропустила другую.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Пскове на перекрестке двух улиц, Индустриальной и Инженерной, столкнулись два автомобиля. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в городском ГИБДД, один из водителей во время маневра не пропустил встречную машину.

– Это дорожно-транспортное происшествие случилось около девяти утра недалеко от дома № 8 по улице Индустриальной, – рассказала инспектор по пропаганде городского ГИБДД Юлия Федорова. – После аварии оба водителя прошли медицинское освидетельствование. Оно подтвердило, что они трезвые.

По предварительной информации, водитель «Рено», 33-летний мужчина, поворачивал налево, в сторону городской поликлиники. Этот человек не пропустил встречную машину, которой управлял 44-летний мужчина. В результате этого произошло столкновение. В его результате пострадала пассажирка «Рено». Ее с места происшествия увезли на скорой помощи. Дорожные полицейские продолжают разбираться в деталях произошедшего.

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