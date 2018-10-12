В Пскове при столкновении двух машин пострадала женщина

СЕГОДНЯ 14:56 2018-10-12T14:57:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пскове на перекрестке двух улиц, Индустриальной и Инженерной, столкнулись два автомобиля. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в городском ГИБДД, один из водителей во время маневра не пропустил встречную машину.

– Это дорожно-транспортное происшествие случилось около девяти утра недалеко от дома № 8 по улице Индустриальной, – рассказала инспектор по пропаганде городского ГИБДД Юлия Федорова. – После аварии оба водителя прошли медицинское освидетельствование. Оно подтвердило, что они трезвые.

По предварительной информации, водитель «Рено», 33-летний мужчина, поворачивал налево, в сторону городской поликлиники. Этот человек не пропустил встречную машину, которой управлял 44-летний мужчина. В результате этого произошло столкновение. В его результате пострадала пассажирка «Рено». Ее с места происшествия увезли на скорой помощи. Дорожные полицейские продолжают разбираться в деталях произошедшего.