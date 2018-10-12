В Красногородском районе суд решит судьбу воров, укравших 370 килограммов металлолома

СЕГОДНЯ 15:13 2018-10-12T15:13:13+03:00

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В Красногородском районе Пыталовский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчин, подозреваемых в краже 370 килограммов металлолома. Стоимость похищенного имущества – более пяти тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Красногородского района, нарушителями оказались двое хорошо знакомых друг с другом местных жителя. Как показывает следствие, на момент кражи злоумышленники уже состояли в сговоре.

– За такое преступление эти мужчины могут получить до пяти лет тюрьмы, по пункту «а» части 2 статьи 156 Уголовного Кодекса Российской Федерации («Кража»), – сообщили в ведомстве.

Кроме этого, в ведомстве добавили также, что расследование привело к следующим выводам. Нарушители заочно решили, что украдут металлолом, лежащий у жилого здания в одной из деревень муниципалитета. Когда солнце скрылось, эти злоумышленники увидели, что хозяин дома уже заснул, и вывезли в багажнике машины заветный чёрный металл.