2018-10-12T15:13:13+03:00
Происшествия

В Красногородском районе суд решит судьбу воров, укравших 370 килограммов металлолома

Нарушители могут получить до пяти лет лишения свободы
Раиса Семёнова
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Нарушители вывезли черный металлический лом в багажнике автомобиля.Нарушители вывезли черный металлический лом в багажнике автомобиля.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Красногородском районе Пыталовский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчин, подозреваемых в краже 370 килограммов металлолома. Стоимость похищенного имущества – более пяти тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Красногородского района, нарушителями оказались двое хорошо знакомых друг с другом местных жителя. Как показывает следствие, на момент кражи злоумышленники уже состояли в сговоре.

– За такое преступление эти мужчины могут получить до пяти лет тюрьмы, по пункту «а» части 2 статьи 156 Уголовного Кодекса Российской Федерации («Кража»), – сообщили в ведомстве.

Кроме этого, в ведомстве добавили также, что расследование привело к следующим выводам. Нарушители заочно решили, что украдут металлолом, лежащий у жилого здания в одной из деревень муниципалитета. Когда солнце скрылось, эти злоумышленники увидели, что хозяин дома уже заснул, и вывезли в багажнике машины заветный чёрный металл.

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