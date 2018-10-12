В общественной палате Псковской области откроется офис по приему заявок на название для аэропорта

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-12T16:50:42+03:00

В списке номинантов уже 18 имен, и он будет еще пополняться. Фото: Владимир Кольцов

Изменить размер текста: A A

В общественной палате Псковской области откроется офис по приему заявок на имя для аэропорта «Кресты». Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», об этом во время проведения круглого стола рассказал председатель региональной общественной палаты Анатолий Мультах.

- Время работы будет с десяти утра до пяти часов вечера, контактный телефон - (8112) 72-16-10, - рассказал Анатолий Иосифович. – Работать в нем будут члены общественной палаты и активисты «Волонтеров Победы».

Уже сейчас в списке числится 18 имен. Список будет дополняться до 18 октября, после чего общественная палата снова соберется за круглым столом, чтобы выбрать 10-15 имен, которые будут использоваться уже на следующем этапе конкурса.

- В общественной палате будут жаркие споры, - рассказал Анатолий Мультах. – Чтобы выбрать этот широкий список надо прийти к единому мнению. Горячность в этом вопросе сейчас не нужна. Трудно будет остановиться на десятке.