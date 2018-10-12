В Пскове рецидивисты вывезли на такси 700 килограммов металла с железной дороги

СЕГОДНЯ 16:55 2018-10-12T16:55:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пскове силовики поймали двух местных жителей, укравших 700 килограммов металла с железнодорожных путей. Воришки забирали желанный металл у запретной территории станции Псков-2. Они делали это постепенно. Примечательно, что нарушители транспортировали этот тяжёлый груз на автомобилях-такси. Как рассказали «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, этими злоумышленниками оказались ранее судимые молодые люди. Одному из них – 19 лет, а другому – 22.

– Сотрудники следственного отдела муниципального управления привлекли нарушителей к уголовной ответственности по части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации («Кража»), – сообщили в ведомстве.

Теперь оба рецидивиста могут получить до пяти лет лишения свободы. Кроме того, в ведомстве отметили, что злоумышленники воровали заветный металл в разное время дня и ночи, а с замком справились так умело, что не осталось и следов взлома.