В Пскове стартовал конкурс фотографий «Котябрь»

СЕГОДНЯ 18:17 2018-10-12T18:17:57+03:00

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Какой самый известный антидепрессант всех времен и народов? Правильно, умилительные котики. Недаром ведь древние египтяне поклонялись и почитали это удивительное животное. Да и сейчас большинство людей по всему миру в качестве домашнего питомца выбирают именно их. Наверняка почти у каждого хозяина имеется большой фотоархив с забавными кадрами своего питомца. Например, как зверек охотится или играет с клубком ниток. А возможно, пушистик запечатлен спящим. Именно такие снимки принимает на конкурс «Комсомольская правда – Псков».

Принять участие в фотоконкурсе может любой желающий старше 18 лет. В официальной группе издания в социальной сети «ВКонтакте» осуществляется сбор заявок. Продлится он до 18:00 21 октября 2018 года.

Голосование пройдет с 22 октября по 4 ноября, по его итогам определят 3 победителей. Награждение лидеров состоится не позднее 16 ноября.

КСТАТИ

Познакомиться с положением о конкурсе можно ЗДЕСЬ.