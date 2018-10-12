2018-10-12T18:17:57+03:00
Конкурсы и тесты

В Пскове стартовал конкурс фотографий «Котябрь»

Заявки принимаются до 21 октября
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
"Комсомольская правда - Псков" проводит конкурс на самую интересную фотографию домашних котов."Комсомольская правда - Псков" проводит конкурс на самую интересную фотографию домашних котов.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Какой самый известный антидепрессант всех времен и народов? Правильно, умилительные котики. Недаром ведь древние египтяне поклонялись и почитали это удивительное животное. Да и сейчас большинство людей по всему миру в качестве домашнего питомца выбирают именно их. Наверняка почти у каждого хозяина имеется большой фотоархив с забавными кадрами своего питомца. Например, как зверек охотится или играет с клубком ниток. А возможно, пушистик запечатлен спящим. Именно такие снимки принимает на конкурс «Комсомольская правда – Псков».

Принять участие в фотоконкурсе может любой желающий старше 18 лет. В официальной группе издания в социальной сети «ВКонтакте» осуществляется сбор заявок. Продлится он до 18:00 21 октября 2018 года.

Голосование пройдет с 22 октября по 4 ноября, по его итогам определят 3 победителей. Награждение лидеров состоится не позднее 16 ноября.

КСТАТИ

Познакомиться с положением о конкурсе можно ЗДЕСЬ.

Еще больше материалов по теме: «Конкурсы и акции КП-Псков»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Псковские журналисты отмечены дипломами окружного этапа конкурса «СМИротворец»
В Пскове рецидивисты вывезли на такси 700 килограммов металла с железной дороги
В общественной палате Псковской области откроется офис по приему заявок на название для аэропорта
В Красногородском районе суд решит судьбу воров, укравших 370 килограммов металлолома
В Пскове при столкновении двух машин пострадала женщина
В Красногородском районе будут судить алкоголика, пропившего велосипед несовершеннолетнего сына
В Пскове закроют автодвижение по улице Гражданской
В Великих луках поймали подозреваемую в нападении с ножом
В Новосокольническом районе женщине, напрасно платившей за ЖКХ, вернули деньги
Смелые папы могут зарегистрироваться на забег в рамках псковского фестиваля «Маленький чемпион»
В Пскове руководитель предприятия скрыл финансы, чтобы не платить налоги
В Порхове в пожаре погибла пенсионерка
В Красногородском районе из пожара спасли 8 детей
Участницы конкурса красоты «Мисс Псков - 2018» позировали в цветном дыме
Приставы арестовали гостиницу в Пскове за долги владельца
В Пскове заместителем начальника управления городского хозяйства стал Антон Ляугминас
Мечтающих о новоселье псковичей приглашают в Тур по новостройкам улиц Балтийской и Завеличенской