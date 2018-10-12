Псковские журналисты отмечены дипломами окружного этапа конкурса «СМИротворец»

СЕГОДНЯ 19:09 2018-10-12T19:09:55+03:00

Сразу несколько изданий и телекомпания получили подарки от Гильдии меэтнической журналистики

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В Пскове 12 октября назвали победителей окружного этапа конкурса «СМИротворец». Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», 152 средств массовой информации представили свои заявки на суд экспертного жюри. Сильнейших выбирали в номинациях: «Телевидение», «Печать», «Интернет» и «Родные языки». В шорт-лист попали четыре СМИ из Псковской области.

В торжественной обстановке представители Гильдии межэтнической журналистики, победители конкурсов разных лет вручили лучшим авторам заслуженные награды.

В категории «Печать» третье место заняли журналистки «Псковской провинции» Ася Замараева и Ульяна Михайлова, второе – коллеги из «Аргументов и фактов. Псков» Елена Яземова и Ирина Каплан.

В группе «Телевидение» псковичам удалось завоевать 1 место – ГТРК «Псков с проектом «Соседи» и его большой творческой командой.

В номинации «Интернет» 2 место заняла Светлана Аванесова из Псковской ленты новостей.

КСТАТИ

В рамках окружного этапа конкурса «СМИротворец» издание «Комсомольская правда – Псков» презентовала выставку «Россия начинается здесь» и объявила о сборе фотографий на новый конкурс пейзажных снимков.