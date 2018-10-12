Уроженец Пскова Алексей Шамутило прошёл этап «Дуэли» в «Открытом микрофоне» на «ТНТ»

12 Окт. 23:23 2018-10-12T23:40:05+03:00

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Уроженец Пскова комик Алексей Шамутило прошёл в третий этап шоу-конкурса «Открытый микрофон» на телеканале «ТНТ». Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», Алексей перешутил соперника, Вячеслава Попова из Барнаула, в «Дуэлях». В этом, втором этапе юмористического турнира каждый наставник оценил способности двух комиков и решил, кто из них больше достоин места в команде. Следующий шаг, который ждёт псковича – «Концерты»: ментор с командой, где конкурсантов уже не будет восемь,покажет целое выступление.

– Этот второй этап был морально проще, чем первый, потому что не нужно было так долго дожидаться решения жюри, – делится впечатлениями пскович. – К «Дуэлям» готовился с помощью медитаций и духовных практик. В следующем этапе буду удивлять тем, что выйду без нижнего белья. Как и в этом.

Алексей Шамутило несколько лет занимается «стэнд-апом». В конце августа комик прошёл отбор соревнования (на отбор пришли несколько сотен участников) и оказался в одной из четырёх команд, мастеровитый наставник которой – Славы Комиссаренко. Менторы других команд – комики Руслан Белый, Юлия Ахмедова и Тимур Каргинов. Приз, 3 миллиона рублей, достанется лучшему участнику.